DOUZE / Juin

Soundtracks : Odyesseas & the Sirens, Livio Mosca / Moonlight, XXX Tentacion

Juin, du lat. junius, mois consacré à Junon, selon Ovide,

ou junius mensis, le mois de Lucius Junius Brutus, le fondateur légendaire de la République romaine

Juin, premier mois d’été, ensoleillé et fier d’exister. Mois de la pride pour les LGBTQI+++ et tous leurs alliés <3

Juin, c’est comme avoir 20 ans, et d’ailleurs, c’est le mois de festivités choisi pour célébrer la vingtaine de Radio Campus Paris,

Douze célèbre l’indépendance et l’audace du réseau Radio Campus qui permet aux gens, comme juin, de s’émanciper en s’affirmant et de s’affirmer en s’émancipant, également.

© Léa Signe