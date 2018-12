Double vie : Nathan, pute à la Sorbonne // 17.12.18

Une fois par mois, « Double vie » part à la rencontre de ces étudiant·e·s qui nous servent au MacDo ou gardent des enfants pour manger et avoir un toit, en plus des cours à la fac et des révisions. Des vies doubles pour se construire un avenir.

« Je suis pute, bonjour. »

Je suis tranquillement assise sur un banc du jardin du Luxembourg avec Nathan depuis environ une heure quand une femme d’une soixantaine d’années nous interrompt pour demander sèchement à Nathan : « Vous êtes comédien ? ». « Non, je suis pute », répond-il.elle sans se démonter… parce qu’il.elle a l’habitude…

Nathan est donc TDS, pour travailleur.se du sexe et c’est parce qu’il.elle est membre du Strass, le syndicat du travail sexuel, que je l’ai rencontré.e. C’est sur les conseils d’un prof de lycée que Nathan l’a rejoint. Il.Elle exerce le métier depuis 4 ans maintenant et est entré.e cette année à l’université, en première année de Lettres modernes à la Sorbonne.

En 5 minutes, Nathan nous raconte comment il.elle a commencé à se prostituer, comment il jongle avec les cours et finit par un petit message pour Anne Hidalgo. Pour en savoir plus sur le travail du sexe, vu par un.e travailleur.se du sexe, rendez-vous sur le site de Nathan : luxuriouslut.com.

Liens :

– Strass, syndicat du travail sexuel : http://strass-syndicat.org/

– Site internet de Nathan : https://luxuriouslut.com/