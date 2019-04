Double Vie : Justine, plus de sous, plus de fac // 11.03.2019

Une fois par mois, « Double vie » part à la rencontre de ces étudiant·e·s qui nous servent au MacDo ou gardent des enfants pour manger et avoir un toit, en plus des cours à la fac et des révisions. Des vies doubles pour se construire un avenir.

« J’ai bien eu 4, 5 mois de doute, où j’hésitais à continuer mes études. »

Justine a 24 ans et fait un master 1 de sociologie à Nanterre. C’est ce qu’on appelle une « reprise d’études », parce que pendant un peu plus d’un an, elle n’est plus allée à la fac pour gagner des sous. Pendant cette période, elle travaille chez Naturalia mais elle souffre des conditions de travail, fait une dépression et quitte le magasin.

Justine devient ensuite hôtesse dans une grande entreprise, tout se passe bien mais elle commence à s’ennuyer au travail. Elle postule dans plein de facs pour être sûre d’être prise et retourne à la fac. Elle vit maintenant sur ses économies et attend l’argent de son stage, 500 euros par mois environ…