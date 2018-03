Dino Killabizz et 2spee Gonzales dans le Happy Milf Show

CE SOIR DANS LE HAPPY-MILF SHOW

22h30 MINUIT SUR RADIO CAMPUS PARIS 93.9fm NOUS RECEVONS :



– grosse sélection funk boogie old school & brand new school par Amadeo85

– la chronique de Miss Nono pour tous les bons plans de Paris sa banlieue et ses environs

– Hip Hop avec G High DJo, pour lâcher quelques pépites. Il recevra aussi Dino Killabizz et 2spee Gonzales, qui parleront de leurs albums respectifs « Genisys » et « City Light », de leurs soirée « Ah Souhait Party 4 » du 31 mars, lendemain de la Happy Milf Party à La Marbrerie. Sans oublier une grosse session freestyle !