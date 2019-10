La Matinale – David Dufresne et Fred Tousch // 29.10.2019

Dans cette première partie d’émission, on reçoit David Dufresne pour une discussion sur son livre “Dernière sommation”, paru chez Grasset.

“Dernière sommation”, c’est une plongée au cœur du mouvement des gilets jaunes, une fiction inspirée de l’insurrection de centaines de milliers de français, suite à l’augmentation du prix des carburants à partir d’octobre 2018.

Qu’ils soient militants, street medics, policiers ou même préfet, les personnages y sont plus vrais que nature. C’est notamment le cas d’Etienne Dardel, le double de David Dufresne, un ancien journaliste devenu enquêteur indépendant, qui recense les actes de violences policières, les documente et les diffuse sur son compte Twitter sous le hashtag “Allô Place Beauvau” tout au long du mouvement des gilets jaunes.

Un livre important qui dénonce la violence d’Etat, la disparition des contre-pouvoirs et l’effritement de la démocratie.

« Deux décès, vingt-quatre éborgnés, cinq personnes qui ont perdu une main, des centaines blessés à la tête, un nombre incalculable de gens marqués à vie, certains qui ont perdu leur emploi, certains qui sont déscolarisés. Un désastre. »

Fred Tousch est l’invité du Zoom. Il nous présente son spectacle, « Fée », un seul(e) en scène poétique et absurde dans lequel il incarne Cristalline, « la fée du pays des myrtilles ». Une pièce qui lui permet d’évoquer d’une manière décalée et surréaliste, des thèmes d’actualité et de société. Le spectacle fonctionne aussi bien sur les adultes que sur les enfants et sera joué au Théâtre de Belleville jusqu’au 29 décembre. A vos agendas !

« On est pas dans un discours, on est dans une émotion. »

Photo : @Philippe Cibille

Côté chroniques, Sandra Foulon décortique un nouveau phénomène : le Drag King. Et en fin d’émission, vous serez aux premières loges du retour tant attendu d’Emmanuel Raspiengas.

Présentation : François Pieretti / Co-interviews : Bettina Lioret & Jules Benveniste/ Chroniques : Sandra Foulon & Emmanuel Raspiengas / Coordination : Jules Benveniste / Réalisation : Philip Fisher/ Web : Bettina Lioret