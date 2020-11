Dernier Métro : Podcast #4 // Saison 2 // 08.11.20

Ça y est, on y est. Pendant ce deuxième confinement, à la maison comme au travail, on a grand besoin de réconfort.

Le mix de ce jour tentera d’apporter un peu de chaleur en cette période d’incertitude.

C’est parti pour 1h ensemble accompagnée de doux morceaux avec, entre autres, la collaboration entre la voix signature de Joel Culpepper & le producteur Redinho mais aussi le blues des Teskey Brothers, irrésistible quatuor australien.

On retient aussi le jazz expérimental et contemporain de Leifur James ou encore le prometteur Jacquard Looms, entre enregistrement lo-fi et R&B downtempo.

Toutes les tracklists sont à retrouver sur le compte Soundcloud de Dernier Métro.