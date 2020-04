Nous voici à la deuxième émission enregistrée avec les moyens du bord, en situation de confinement. 🏠💕

C’est certainement un des épisodes les plus doux, où se croiseront, entre autres, le canadien Justice Der et son univers envoûtant ainsi que le californien Son Little et sa soul enchanteresse.

Sans oublier l’ensorcelant Sufjan Stevens et sa reprise parfaite de Moses Sumney ou encore le accents groove des talentueux Jungle.