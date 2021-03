Dernier Métro : Podcast #11 // Saison 2 // 14.03.21

Sur la ligne 11, en raison de travaux de rénovation, la station Jourdain est fermée au public jusqu’au 12 avril.

On fait donc un petit détour, et c’est l’occasion de découvrir des nouveaux artistes et de retrouver certains morceaux presque oubliés.

C’est reparti pour 1h de musique non-stop ensemble avec Alex Siegel et ses vibrations californiennes et november ultra, pépite parisienne à suivre de très près.

On entendra également les notes sensuelles du Ralph Castelli, la franco-vénézuélienne LA CHICA et ses influences cumbia ou les mélodies de l’iconique artiste angolais Bonga.

Et c’est sans oublier le pianiste Sofiane Pamart qui s’est imposé comme une référence dans le rap français.

Toutes les tracklists sont sur le compte Soundcloud de Dernier Métro.

Prochain rendez-vous le dimanche 28 mars.