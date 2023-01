DEEP HOUR : Prōtokol invite Z.A.N / 15.01.2023

Pour sa première émission de 2023, Prōtokol donne carte blanche au DJ français Z.A.N ! Au programme, une heure de techno pour continuer à vous faire danser en cette fin de week end.

Actif dans la scène musicale depuis plus de dix ans, Z.A.N navigue dans les soirées parisiennes depuis 2012 et rejoint le collectif Subtyl en 2017. Ingé son de formation, il officie sur les soirées organisées par le collectif puis comme DJ résident. Il joue dans les clubs les plus mythiques de la capitale en passant par le Rex, La Station Gare des Mines, Dehors Brut, ou encore le Glazart, mais aussi dans des festivals français comme Château Perché et Entente Nocturne.

Pour Z.A.N, chaque DJ set est un voyage et chacune de ses productions racontent une histoire. Nourri par la musique du festival le Printemps de Bourges, où il a grandi, puis par les raves des alentours, on retrouve chez lui un sens aigu de la mélodie et un vrai soucis de la progression, citant Colin Benders, Blame the mono, AIROD comme influence, il aime jongler entre techno et breakbeat.