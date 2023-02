DEEP HOUR avec Atomic Moog / 12.02.2023

Lors de cette nouvelle émission, nous accueillerons le duo français Atomic Moog, formé en 2015 par deux cousins Cédric André et Charles Lecca, pour nous parler de leurs parcours, de leurs influences et de leurs processus créatifs.

Sous l’influence d’artistes comme Plastikman, Daniel Avery, Acronym ou bien Mike Parker et du label prologue, leurs productions sont à la fois froides et envoûtantes, un mélange parfait s’adressant à la fois à la culture club et à un public plus averti.

Chacune de leurs productions se construit autour de leurs machines, les guidant ainsi vers la création d’une ambiance sonore, sur laquelle viennent se superposer des grooves percussifs et électriques.

Adepte de l’improvisation, chaque live donne lieu à une performance unique, parfaitement identifiable.

Leur sortie fondatrice paraît sur le label Nocturnal frequencies en juillet 2018, avec l’EP Shape. Sombre et minimaliste, il pose les bases de leur vision artistique qu’ils ne cesseront de développer par la suite.

L’année 2021 est marquée par leur collaboration avec le label Monument. Leur titre The Last Train sort sur la compile Prologue suivi de leur EP The Hesperian City qui comprend deux remix des légendaires Anthony Linell et Artefakt.

Année charnière pour le duo, 2002 sera celle, où ces adeptes de machines présentent leur premier Live.

Découvrez leurs univers :

https://linktr.ee/atomicmoog

https://www.facebook.com/atomicmoogmusic

https://soundcloud.com/atomic-moog

https://www.instagram.com/atomic__moog/