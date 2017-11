Dauphine Jazz Festival #15

Une petite pause festive et musicale s’impose en ce mois de novembre.

Et ne t’en fais pas, L’Oreille de Dauphine ne va pas te décevoir avec la 15ème édition du Dauphine Jazz Festival.

Le Dauphine Jazz Festival te transportera dans des univers éclectiques entre jazz oriental et hip hop jazz dans un seul et même but : faire vibrer ton âme de groover.

Alors prépare toi à 5h de live intenses, 5h de groovance extrême, 5h de sueur et d’amour, 5h de tapage de pied, 5h de swing, de jazz et de beat à en rendre fou ton système moteur.

L’Oreille te fait don de son âme, ne la décline sous aucun prétexte.

♫ PROGRAMMATION ♫

☾ JAZZ OIL ☽

Fondé à Tunis en 2008, Jazz Oil est le fruit de la rencontre entre Slim Abida, compositeur et bassiste et Nidhal Jaoua, joueur de Qanun qui apporte une touche orientale à leurs compositions. Ils sont accompagnés de musiciens talentueux comme Marc Dupont à la batterie, Anthony Honnet au clavier et Amir Mahla au saxophone.

Nidhal Jaoua propose une nouvelle technique de jeu sur cet instrument traditionnel de 78 cordes créé au IXe siècle au Moyen Orient. Quant à Slim Abida, il sort du cadre habituel réservé aux bassistes en utilisant son instrument comme un soliste. Ce sont ces choix artistiques qui donnent à Jazz Oil une identité et une couleur musicale particulière.

☾ The Big Hustle ☽

The Big Hustle est un groupe parisien formé en 2014 influencé par le funk et le jazz électrique de ces 10 dernières années. Avec sa section cuivre puissante et précise, une rythmique funky et rock ‘n’ roll à la fois et la présence de percussions dans le groupe, la musique de The Big Hustle possède une palette de couleurs extrêmement large, vaste et variée passant d’ambiances calmes à des passages de furies sonores et également des moments dance floor. Le tout restant toujours dans l’esprit groove et funky.

☾ Sax Machine☽

Sax Machine c’est un retour vers le futur de la « Great Black Music » où Hard-Bop, Afro-Beat, Funk, Hip-Hop viennent se collisionner pour former un alliage inédit et imparable !

Formule alchimique imaginée par le talentueux saxophoniste Guillaume Séné et Pierre Dadin, Sax machine transforme l’art de l’improvisation en un groove cuivrée et envoutant mis en boucle par les loopers et machines.

Racecar, rappeur de Chicago dans le plus pur style Native Tongue de la Côte Est vient metttre le feu à la scène en prouvant qu’intelligence, positivité et classe peuvent réanimer le hip-hop !

♫ INFOS PRATIQUES ♫

★ Où ?

Université Paris Dauphine

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016, Paris

Métro : Ligne 2 – Porte Dauphine

RER C : Avenue Foch

★ Combien ?

☾ Préventes :

– 7 euros : à dénicher au stand dans le hall de Dauphine à partir du 13 Novembre

– 9 euros en ligne : https://collecte.io/ dauphine-jazz-festival-15-3 5356

☾ Sur place:

– 10 euros

★ A boire !

-Pinte 3€

-Demi 2€

-Soft 1€

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.)

★ A manger !

-Croque-monsieur 2€

-Gâteau 1€

♥ Nos bénéfices sont cette année reversés à l’association Mission Enfance:http:// mission.enfance.org/ ♥

http:// loreille-dauphine.com/

♫ CONCOURS ♫

Radio Campus Paris vous fait gagner votre pass. Pour tenter votre chance, envoyer nous un petit mot à concours@radiocampusparis.org