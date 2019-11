Culture de Genre – Episode 2 : Neïla Romeyssa Sayah

Dans ce deuxième épisode de Culture de Genre, Neïla Romeyssa Sayah me fait le plaisir d’être mon invitée.

J’ai découvert son travail à travers une image d’elle, léchée, mise en scène, une photo de son visage englobé par un joli foulard sur… Instagram. Elle représentait une jeune femme, pas forcément féminine, détournant les codes d’habits traditionnels de son pays d’origine. Elle semblait mettre en avant une personnalité et non un corps ou un genre. Je me suis alors sentie moins seule car c’est tout ce sur quoi je me questionne.

Dans cet épisode, nous parlons ensemble d’Instagram, bien sûr mais également de l’Algérie, de la France. Nous parlerons des idées de Neïla, de ses projets, de tout ce qu’elle entreprend malgré son jeune âge. Avec pour fil conducteur, le genre et sa culture. Et, nous découvrirons, si vous ne le savez pas encore, que ce qu’elle représente est nécessaire.