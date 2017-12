Le concert de la great réunion 01.01.18

1er janvier: entre la gueule de bois et les bonnes résolutions, jazz and co s’installe pour une émission exceptionnelle: la diffusion de la soirée « jazz libre à Berthelot » du 19 octobre 2017, autrement nommée « great réunion ». C’est en effet une grande réunion qui a eu lieu ce soir là sur la scène du théâtre Berthelot de Montreuil avec la présence de quelques uns des grands noms du free jazz français des seventies qui ont ravivés le temps d’une soirée des noms prestigieux comme Cohelmec Ensemble, Dharma et Matchi Oul. Chacune de ces formations s’est vue renaitre le temps de cette soirée. Et comme si cela ne suffisait pas tout ce beau monde a été rejoint par le Workshop de Lyon dont la tournée du mi centenaire passait par là. Un concert plein d’émotion avec des hommages à ceux qui ne sont plus là et une musique totalement actuelle; et si vous vous demandez s’il y a eu un final avec tous les musiciens en même temps: la réponse est… peut-être.

Liste des titres

1. Trio Matchi Oul

-« Bruno’s turnarounds » (Manuel Villarroel)

-‘’La neige sur les traces » (Jef Sicard)

musiciens: Jeff Sicard alto saxophone, Manuel Villaroel piano, Jean Louis Mechali batterie.

2. Cohelmec Ensemble

-« Only Woman » (Dominique Elbaz)

-« La lune dix vagues » (Jean-Louis Mechali)

-« Détachements d’Orchestre » (François Mechali)

-« La Vie Rouge » (Jean Cohen)

musiciens: Jean Cohen saxophone, Jean Louis Mechali batterie, François Mechali, contrebasse, Dominique Elbaz piano

3. Dharma Quartet

-« Baron Noir » (Gérard Marais

musiciens: Gérard Marais guitare, Jean Louis Mechali batterie, François Mechali contrebasse, Jeff Sicard alto saxophone.

4. Workshop de Lyon

-« La mob a Momo « (Jean Aussanaire)

-« Plein de fleurs » (Jean Bolcato)

-« La dolcezza veluttata » (Jean Bolcato)

-« Puig Antich/moulin noir » (Maurice Merle)

musiciens: Jean Paul Autin saxophone soprano et basse clarinette, Jean Bolcato contrebasse, Fred Roudet trompette, Christian Rollet batterie.

5. collective improvisation

Jeff Sicard, Jean Cohen, Jean Paul Autin: saxophones, Fred Roudet: trompette, Christian Rollet, Jean Louis Mechali: batteries, Gérard Marais: guitare, François Tusques: piano, Jean Bolcato contrebasse.

Soirée enregistrée le 19 octobre 2017

Les rééditions en lp des albums de Cohelmec Ensemble et du Workshop de Lyon sont disponibles sur le label Souffle Continu Records

http://www.soufflecontinu.com/index.php?f=shops&l=4252

Le coffret cd du Workshop de Lyon 50ème anniversaire est disponible sur le label bisous records

http://www.bisou-records.com