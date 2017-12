On le sait, les artistes, les chanteuses et les musiciennes sont régulièrement confrontées au sexisme dans le milieu musical. Mais tout comme le manque d’égalité dans la filière musicale n’est que le reflet d’une société inégalitaire dans son ensemble, la façon dont sont traitées et représentées les artistes féminines n’est que le corollaire de ce qu’il se passe dans les bureaux de l’industrie du disque.

Il y a eu cet article sans équivoque écrit par Ondine Benetier, qui déjà (enfin?) en 2016 alarmait sur l’envers du milieu français des musiques actuelles et du quotidien infernal que subissent employées de label , bookeuses et autres cheffes de projet.

«Les femmes perdent toujours au jeu de la réputation», résume Emily Gonneau, citée dans l’article.

Emily Gonneau a longtemps travaillé en label, et elle est également spécialiste du marketing numérique, manageuse, autrice, créatrice de label, maître de conférence et enseignante. Chick Sound l’a rencontrée pour un entretien autour de la place des femmes dans l’industrie musicale. On y apprendra, entre autres, les difficultés rencontrées par les femmes pour évoluer dans ce secteur et les obstacles qu’elles doivent incessamment surmonter.

Spoiler : c’est encore plus drôle lorsqu’on est mère !

(On retrouve l’excellent article d’Emily « What being a woman in music is really like » sur le blog du Midem

crédit photo Ally Pytipang