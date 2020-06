Cherche la petite bête : Columba livia // 24.06.2020

Diffusion radiophonique de la devinette animalière le 24.06.20 à 19h55

Cherche la petite bête est un format court créatif qui vous invite à deviner l’animal qui se cache dans chacun des épisodes. Le nom scientifique de ces animaux est utilisé au cours de l’émission, à vous de retrouver le nom vernaculaire correspondant ! La réponse est toujours évidente mais on espère également que vous apprendrez quelques nouveaux éléments sur les petites bêtes suivies.

Pour ce numéro, Colette et Jean-Louis partent à la découverte d’une famille de Columba Livia . Ils nichent en ville dans les cavités des bâtiments mais on peut aussi les croiser à la campagne et à peu près partout où vit l’homme. Ils ont une relation ambivalente avec ce dernier. Vous l’avez donc forcément déjà croisé. Alors ?

Qui est Columba livia ?

Nous contacter : cherchelapetitebete@radiocampusparis.org

Vous pouvez nous écrire pour donner la réponse de la devinette animalière, pour nous parler de petites bêtes ou pour nous faire des retours d’écoutes.

Eliott Janon (voix off, montage et réalisation) et Anna Péan (écriture, voix off et réalisation)