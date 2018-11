Chablis sur le pont // 02.11.18

Ils sont sur le pont car ils n’ont peur de rien, et pas de RTT à poser. Embarqués sur frêle esquif, ils se lancent à l’assaut de la mer et de l’actualité dans une émission emmenée par Edwy Pêle-Mêle. Alain Duracelle est présent bien entendu, avec le mousaillon… pardon le marin d’eau douce Antoine Déconne qui nous raconte ce qu’il a mangé hier, Frédéric Lardon bronze sur la vigie en lisant Gala et nous fait sa revue de presse. Quant à Richard Larnarque, il nous amène un vieil ami à lui pour parler lit et ratures.

Sans oublié bien sûr les Chablis Quizz, Jérôme Malsain qui vient nous parler de son dernier film, et bien sûr, l’ami Manchouille !

Bonne audition !