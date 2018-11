Chablis Sans String // 16.11.18

Encore une super émission dans Chablis Hebdo ! Comment ça va vous ? C’est vrai ça, on ne se parle jamais, vous et nous. Vous qui pourtant êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, si l’on se fie à notre imagination. Vous savez, ce site internet sur lequel est hébergé le podcast de notre formidable émission dispose probablement d’une section commentaire. Alors n’hésitez pas à nous raconter vos petits tracas du quotidien. Peut-être nous en moquerons nous à l’antenne !

(Un membre du bureau me demande de sauter des lignes pour aérer le texte. Il me parle de SEO. Aidez-moi)

Sinon ce soir, comme nous n’avons pas pu nous moquer de vous, nous nous sommes moqué de l’actu. C’est une bonne idée ça d’ailleurs, nous devrions plus souvent nous moquer de l’actu ! Frédérid Lardon a commencé par nous la raconter dans sa revue de presse, après que Richard Larnaque nous ai présenté un petit film pas piqué des hannetons. Pêlemêle, comme Edwy (qui a encore mis plein de tartes ce soir mais n’est pas content de sa chronique alors envoyez-lui de l’amour bon sang !) se sont ensuite succédés Jean-Michel Apathique, dont il faut savourer la présence comme le caviar à Noël, Caroline Fourrée, comme la dinde à Noël, Jérôme Malsain, et même Antoine Déconne depuis l’au-delà (le Maine et Loire)

Cette belle émission a été réalisée par Julien Laperche (parce qu’il est grand)

Bisous.