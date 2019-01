Au programme de ce premier Chablis Hebdo de l’an de grâce 2019 :

Antoine Déconne est aux con… commandes et veut arrêter de bif… bafouiller dans ses papiers ;

Christine Cul délivre son horoscope de l’année ;

Patrick Savachier se demande si les gens sont cons pour sa première chronique ;

Philippe Etjtebaise est là ;

Philippe Manchœuvre fait les tops et les flops ;

Julien Laperche réalise et fait un quiz

Mais aussi des Chablis Quiz et Manchouille…