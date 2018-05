Chablis Hebdo : Un certain regard sur l’actu… // 11.05.2018

Cette semaine la rédaction de Chablis est à Cannes!… enfin pas vraiment… mais bon, c’est de la radio, donc on va vous le faire croire ! Sortez votre plus belle tenue de soirée, vos lunettes de soso, et votre plus beau sourire, et venez gravir avec nous les marches de l’autoroute ( du soleil) de l’excès !

Présents ce soir pour votre plus grand plaisir :

Sylvie Vatan, André Manouchiant, Richard Larnaque, Alain Duracell, Jerôme Malsain.

Mais aussi : Caroline Fourée, Manchouille et des Chablis Quizz…

Mettre de cérémonie : Patrick Cohbain