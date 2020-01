Chablis Hebdo // Soirée enfants et coke // 03.01.2020

Non, on ne vous souhaitera pas la bonne année ici, car tout est dans le podcast. Laurent Delahousse, Antoine Déconne, André Manouchiant et Julien Laperche vous font partir du bon pied pour cette nouvelle révolution autour du soleil (et peut-être bientôt cette révolution tout court ?) sous la houlette éméchée d’Edwy Pêle-mêle. Même Manchouille vient nous raconter sa Saint-Sylvestre, et on retrouvé bien entendu également le PREMIER Chablis Quizz de 2020 ainsi que – et c’est une exclusivité Chablis Hebdo – les voeux du Président Emmanuel Macron aux policiers au peuple de France.

Dépêche-toi d’écouter ça, fifrelin•e.

Et n’oublie pas, le 19 janvier nous serons en direct du Lou Pascalou, un petit troquet sympathique de Belleville !