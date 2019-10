Chablis Hebdo // En direct du Lou Pascalou ! // 27.09.2019

Vous voulez une blague zoophile ? C’est l’histoire de Chablis Hebdo qui rentre dans un bar.

Plus précisément au Lou Pascalou (14 Rue des Panoyaux, Paris XXe) !!

L’envers du décors d’un plateau composé des plus grandes pointures de la finance, de la géopolitique et de la culture, qui décortiquent pour vous l’actualité avec l’aide des journalistes de terrain, à la rigueur martiale et la coupe de cheveux coubertaine. Une heure trente d’émission pour comprendre toute une semaine d’événements nationaux et mondiaux, et vous sentir vous aussi capable de trouver des solutions, et de changer le monde que vous laisserez à vos enfants.

Et en vrai, y’avait surtout des sketchs et des jeux.

La première émission de radio diffusée également dans les fonds marins. Numéro 1 des audiences chez les bulots mon pote. En partenariat avec les taboulés Pierre Martinet.