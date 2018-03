Chablis Hebdo // La chèvre de M. Manchouille // 16.03.2018

Au menu du Chablis Hebdo de cette semaine, une équipe à la pointe de l’information, des quiz et du bon goût :

André Manouchiant est aux commandes

Edwy Pèle-Mêle et Laurain Joffran n’ont rien foutu

Richard Larnac réalise et chronique en même temps, avec son courroux

Stéphane Burnes invite Grand Corps Malaise

Yves Calva soutient la paire de ses pairs

Patrick Cobain reçoit Maître Connard

Mais aussi : le petit Rushi (Ninja avec une tête de sushi) et son Wasabouille, ce bon vieux Manchouille, Johnson et Johnson, et des Chablis Quizz…