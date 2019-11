Chablis Hebdo // Chablis rend hommage // 15.11.2019

L’inspecteur Graffendorfeur a bien mené l’enquête, et les éléments ne laissent planer aucun doute… Il semblerait que l’émission que vous vous apprêtez à écouter est l’heure de radio la plus drôle qui ait été enregistrée cette semaine. Du JT de Julien Laperche à l’intervention du général McEnroy en prévision de l’anniversaire du mouvement des Gilets Jaunes, en passant par l’interprétation live du nouveau titre de JLM « Au JT ! », vous n’en finirez plus de vous pisser dessus de rire. Mais ça, vous le savez déjà… Fin de rapport.