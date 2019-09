Chablis Hebdo // Bon Chabi Cuiz à tous ! // 13.09.2019

Gouzi gouzi ! Qui c’est qui va écouter une zoli zoli émission ? Avec des bô chroniqueurs et chroniqueuses ? Et surtout un cro bien Chablis cuiiiiiiiz ! Youpi youpi !!

Au programme : un point sur les troubles de la personnalité de Richard Larnaque, l’actualité passée au double crible de la revue de presse de Frédéric Lardon et du JT de Julien Laperche, les conseils écolo de notre nouvelle chroniqueuse Rosalie Mignon, l’analyse poussée du Brexit par Jacques Atoulu, un entretien exclusif avec le plus prometteur des candidats aux élections municipales de Paris Thierry Bonnepomme, et la suite de la série des Balkany racontée par Jérôme Malsain !

A la semaine prochaine.