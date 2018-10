Chablis fête la constipation // 05.10.18

Edwy Pèle-Mêle est aux commandes du Chablis Hebdo de cette semaine, accompagné d’une équipe à la pointe de l’information, même si la pointe en question ressemble plus à celle d’une flèche ventouse :

Christine Q. nous fait son horoscope de renommée internationale, et les Gémeaux vont aimer

André Manouchiant se livre dans une poignante déclaration d’amour

Antoine Déconne et Frédéric Lardon font acte de présence

Richard Larnac réalise qu’il est beau et l’émission, dans ce magnifique zeugma

Caroline Fourré nous dévoile sa vie intime en nous racontant sa rencontre au cinéma avec l’home de sa vie (spoiler alert: en fait non)

Jérôme Malsain nous parle d’un film au titre évocateur « Ca valait vraiment le coup de nous faire chier »

Mais aussi : Cimetière à tout prix avec Stéphane Wazdha, la fabuleuse histoire du petit Bittonio et de son créateur, et évidement le Chablis Quizz !