C’était pas mieux avant : racisme & violences policières // 28.09.2020

Une fois par mois, on mélange les archives sonores du passé et du présent. On se demande : est-ce que c’était vraiment mieux avant ? C’est l’occasion de passer en revue les sujets de société qui nous préoccupent aujourd’hui et d’entendre des voix grésillantes en parler.

Dénoncer les violences policières racistes, c’est essentiel aujourd’hui. Mais on le faisait déjà il y a 40 ans. En 1980, Coluche en parlait à la télé. Dix ans plus tard, le sujet est à nouveau sur la table. Le ministre de l’Intérieur de l’époque, Paul Quilès, niait tout en bloc : « Affirmer que la police française serait raciste, est-ce que la France serait encore la patrie des Droits de l’Homme ? Je dis que ce n’est pas raisonnable. »

En 2002, les rappeurs du groupe La rumeur dénonçait « les rapports du ministère de l’intérieur [qui] ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu’aucun des assassins n’ait été inquiété. » Aujourd’hui, Amal Bentounsi, Camilia Jordana, Assa Traoré, ont pris le relais.

Montage et réalisation : Adèle Cailleteau @AdeleClto