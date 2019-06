Carte grise // Interview Dour ! : 30/05/2019

Si festival rime avec estival, c’est sur la « plaine de feu » dans la petite ville de Dour, Belgique, que les amateurs de bon son et de kiff pourront oublier le soleil de Juillet en écoutant ce que la scène internationale estampillée « musiques alternatives » fait de mieux. Dour Festival confirme sa position au sommet des festivals européens année après année et revient pour notre plus grand plaisir du 10 au 14 Juillet pour une 31e édition qui s’annonce des plus explosives. Les amateurs de rap/hip-hop, musiques électroniques, rock, pop et metal pourront s’enjailler jusqu’à la fin de la nuit sur un line-up qui réunit entre 200 et 300 noms. Sept scènes, de la plus massive (The Last Arena) à la plus intimiste et expérimentale (Le Labo), en passant par le fief des clubbers (De Red Bull Elektropedia Balzaal), sauront régaler tous les festivaliers et leurs goûts éclectiques.

Certes, les mexicanos sauce andalouse et les frites mayo nous régalent, mais c’est quand même ce prodigieux et foisonnant line-up qui nous allèche ; comment ça se construit Dour ? S’il y a l’embarras du choix dans cette programmation, c’est que des mains expertes et techniques ont su écarter le choix de l’embarras parmi tous les artistes potentiels dans le monde (mondial le potentiel quoi). Radio Campus Paris peut vous en dire plus car on a eu le plaisir d’interviewer Alex Stevens et Matthew Fonsny, les deux programmateurs de Dour ! Non seulement, ils sont les seuls responsables de la qualité de la programmation ( carte blanche oblige) mais leur longue expérience nous a permis d’évoquer aussi, ce qu’est plus généralement un programmateur, les différentes facettes du métier et leur manière d’envisager tout ça pour faire plaisir aux quelques 250 000 festivaliers, chaque année. Pas trop de pression ? On l’a pas senti en tout cas. Ecoutez ça et vous, vous êtes plutôt sandwich végan ou mexicanos andalouse sur la plaine de feu ?