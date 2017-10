CARTE GRISE #1 – Les indés, la JIMI, le Pitchfork et Nous

Bienvenue dans la toute première émission Carte Grise de la saison. Carte Grise c’est quoi ? C’est l’émission musicale de toutes les émissions musicales. Chaque mois, les programmateurs, les responsables des émissions musicales et tous les amateurs de musique qui font Radio Campus Paris se retrouveront derrière le micro pendant 1h30 afin de parler musique. Radio Campus Paris, vous le savez c’est une radio pointue et décalée, avec d’incroyables émissions spécialisées mais les moments sont rares où l’on peut tous échanger sur nos découvertes. Débat, interviews, reportages, chroniques, lives, on vous fait part de nos découvertes et nos coups de cœur tous ensemble une fois par mois et ça commence maintenant.

Pour cette première émission, nous avions autour de la table:

– Erwan, programmateur de la Fraîche Liste, qui nous présentait la Fraîche Liste d’Octobre et nous teasait sur celle de Novembre.

– Notre gérant de label indé préféré, Alexandre de Requiem pour un Twister, qui nous présentait le groupe Pearl & The Oysters.

-Benjamin, de l’émission Ether & Crac, était présent pour un live report de Robedoor & Chicaloyoh à l’Olympic Café.

– Le Community Manager de la radio himself, Jacques, qui a fait un tour à la JIMI et qui rapporte plein de pépites dans son sac.

– De nouvelles voix également: Delphine et Camille, fraîchement arrivée à Radio Campus Paris, et qui nous ont fait part de leur sélection pour le Pitchfork Avant-Garde.

– Youdy nous a également fait parvenir un reportages en direct du Prix des Indés 2017.

Réalisation: Antonin