Carte blanche à l’Uzine – l’Uzine avec un Z

Carte blanche à l’Uzine ! Carte Blanche de A à Z avec l’Uzine , une émission qui n’a jamais aussi bien porté son nom puisqu’on a eu la chance de rencontrer le groupe dans leur studio même, avec un DJ G High Jo en forme qui nous signe un mixage et uen réalisation de l’émission magistrale. Le tout travaillé et mixé par Tony toxik, qui compose un bon nombre d’instrus de la bande.

C’est quoi l’Uzine ? Un groupe de rap originaire de Montreuil qui remonte jusqu’aux années 2010 et qui n’a jamais transigé avec son credo musical. Il se compose actuellement de Cenza, Souffrance, Tonytoxik, Tonio le Vakeso et Dj G High Jo (que vous pouvez retrouver aussi aux platines de RCP pour l’émission Happy Milf Records). L’Uzine n’est pas seulement originaire de Montreuil mais revendique cette identité et cette scène rap dans leur style. On écoutera le titre « Elle » sur l’album « Tout droit sorti de montreuil de Cenza » ( 2019) pour s’en convaincre.

De l’excellent, double LP « A la chaîne » (2014) à la mixtape « Made in Z » l’année suivante sans oublier les projets personnels des membres, la chaîne de montage de l’Uzine ne cesse de produire en égrénant un rap définitivement old school. Sans concession à la mode ou à la médiocrité et à l’instar du TSR Crew par exemple et pour ne citer qu’eux, les projets font toujours place à un texte finement travaillé et technique sur une instru léchée et produite par Tonytoxik ou Cenza. On y reconnaît cette patte et ce style vintage qu’on redemande à l’ère d’une démocratisation tout azimut du rap qui rime (ou pas) souvent avec une trap monolithique et autotunée. Si « les souvenirs bouchent le trou de ver/ mais le temps continue même six pieds sous terre » comme disait Cenza (« un trou noir dans un gant blanc »), espérons que l’Uzine continuera de nous plaire sur scène comme en studio. On aime à dire du groupe qu’il est avant tout scénique tant leur énergie fait tanguer les salles où ils se produisent mais le passage en studio nous a été profitable puisqu’on a le droit à un excellent inédit de leur prochain album « Feuilles blanches » ainsi qu’un morceau de l’album de Souffrance.

On parle de l’Uzine mais aussi de ce qui les a fait vibrer et et démarrer le rap. De la East coast à la West Coast, pour revenir au Montreuil du début, les gars savent de quoi ça parle et nous en font profiter avec des pépites. Marre du rap actuel ? Allez voir bosser les mecs de l’Uzine – avec un z.