En vert et contre tout : les campagnes à défendre // 28.04

« Il faudrait construire les villes à la campagne, l’air y est plus sain ». Cet aphorisme parfois attribué à Alphonse Allais ou à Commerson illustre bien le paradoxe que les citadins entretiennent avec la campagne. On aime s’y réfugier le temps d’un week-end ou d’un été dans une maison de campagne désertée le reste de l’année.

Pourtant face à ces fantasmes bucoliques, la campagne commence à étouffer. Tous les ans l’urbanisation, les routes et les équipements engloutissent 60 000 hectares selon le ministère de l’Agriculture, soit l’équivalent d’un département tous les 10 ans. La ville étale son bitume dans nos terroirs et supprime nos poches d’air.

La campagne française a connu des métamorphoses : exode rural, vieillissement de la population, évolution du lien social et du vivre-ensemble, disparition progressive de l’agriculture. Le village français – tel que nos grands-parents l’ont connu – existe t-il encore ou est-il une espèce en voie de disparition ?

À quoi ressembleront les campagnes en 2050 ? Résisteront-elles à l’étalement de la ville ? Le rat des villes et le rat des champs se réconcilieront-ils enfin ? La campagne sera-t-elle devenue uniquement un poumon pour des urbains en vadrouille ou un terrain d’expérimentations civiques ? Dans cet épisode, nous faisons de la campagne une zone à défendre.

La face du monde

Cap sur la Ferme du Bonheur à Nanterre, un petit îlot de quiétude encerclé par le bitume avec pour guide, le maître des lieux Roger des Prés.

La table ronde

Les invités :

Alexandre Touzet, président de l’Association nationale Notre Village, maire de Saint-Yon, dans l’Essonne.

Grégoire Alix-Tabelin, co-fondateur de l’agence de design Vraiment vraiment, axée sur le développement des politiques publiques et la notion de ruralité, coauteur de l’ouvrage Les villages du futur.

La denrée rare

Le silence sera bientôt mort et enterré. C’est du moins ce qu’affirme le bioacousticien Gordon Hempton qui mise sur sa disparition totale dans les 10 prochaines années. Par silence, on entend ici des sons qui ne sont pas d’origine humaine. On imagine à quoi cela ressemble le futur du silence.

Sources : Le silence, un luxe en voie de disparition, Comment le monde actuel a privatisé le silence

L’utopie oubliée

Cinquante ans avant le démantèlement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c’est sur le plateau du Larzac qu’a été initié la première lutte contre un projet d’aménagement du territoire, pour défendre la vie dans le terroir.



Sources : Tous au Larzac, Que sont devenus les 103 ?, La lutte du Larzac

La beauté du geste

Présentation de Benenova, une association qui propose à tous de s’investir dans des missions de bénévolat courtes et ponctuelles.

Les rendez-vous gaiement

Au programme, une séance de ciné pour regarder le documentaire « On a 20 ans pour changer le monde », d’Hélène Médigue.