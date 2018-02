Le Cabinet de Curiosité Féminine // Vaginale Vs Clitoridienne

Où l’on déconstruit un mythe qui fait souvent plus de mal que de bien…

« Et toi, tu es vaginale ou clitoridienne ? » Vous avez un peu envie de hurler, taper du pied, rougir, pleurer en entendant cette question ? C’est normal ! Comment réagir face à une croyance si ancrée qu’on se demande si on arrivera un jour à vraiment s’en libérer pour, justement, vivre plus librement notre sexualité. Compliqué la sexualité féminine ? Non ! Complexe ? Oui, avec plaisir…

Notre invitée : psychanalyste et sexologue : psychanalyste et sexologue Elodie Grolleau

Pour ce nouveau rendez-vous, Le Cabinet de Curiosité Féminine squatte, un mois sur deux, le micro des Fesses à l’air sur Radio Campus, et vous propose une émission en 3 parties :

La DisQute : Autour du sujet de l’émission, nous discutons, échangeons débattons avec le(s) invité(s) expert(s). Sans oublier la chronique sérieuse de Claire Alquier notre sexologue maison.

Le Mélange : Des témoignages, des chroniques, des reportages… On ouvre le cercle et on se mélange, mais toujours sur le même thème !

Le Grand Sexorama : Chacun.e propose une actu Q : une pièce de théâtre, un bouquin, un article intéressant (ou pas du tout !), une décision politique… Et on se quitte avec La Lecture qui fait du bien de Cécile Martin, avec Le Verrou, la voix de votre plaisir.

