BRTZ Podcast : WestsideGunn, Rico Nasty, G Perico… //26.01.21

Mardi 26 janvier, 2 sélections au programme : Classic Neo Boom Bap par Lolo, et Classic Trap Detroit Bay Area Phonk par Tibo. Et on a glissé un petit Sameer Ahmad dans la sélection, extrait de la B.O. de Bayou Bastardise.

Bonne écoute !

Lolo :

Vic Spencer & Sonnyjim – Choose It to Lose It (feat. Rome Streetz)

Hus Kingpin, Cory Atkins – Beth Gibbons

Milky Fella – Intro

Y.N.X. 716, ELCAMINO, PURPDOGG – STREET LIFE

Westside Gunn, Smoke DZA, Wale – The Hurt Business

Virgil Abloh – Delicate Limbs

ANoyd – Hubbard St.

Subculture, Goya Gumbani – Gunning for Fees

Vado – N.I.S.S.S.

Jay Electronica – A.P.I.D.T.A.

Smoke DZA, NYM LO & Jayy Grams – Big Steppa

Alfa Mist – « Run Outs »

Rome Streetz, VH$ – Bolillo (feat. A.M. Early Morning)

Tibo :