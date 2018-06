BRTZ Podcast – spéciale 20 ans avec Tis & Komo //06.06.18

On célèbre actuellement les 20 ans de Radio Campus Paris, et à cette occasion, nous avons eu le plaisir de bénéficier d’un créneau de 3h pour une émission spéciale. On s’en est donnés à coeur joie, avec 2 mix, 2 grandes sélections, 2 invités, en balayant pleins de styles et d’ambiances.

Avec la participation exceptionnelle de Fritos !

La tracklist :

Phonk & trap news (tibo)

Shakewell – Cookies

DJ Sideral ft Nell & Denzel Curry – Rest In Peace

JGRXXN – The Highest Flexx

𝖜𝖗𝖊𝖙𝖈𝖍𝖊𝖉++ – INFESTATION (feat. tekken & kid $in) [prod. yuki]

Montana of 300 – FGE Cypher, Pt. 7 (feat. Talley of 300, No Fatigue & $avage)

Casino – Deals ft 21 Savage

Denzel Curry – Percs

RAMIREZ – Bladed Choppa Ft.Germ (Prod.Mikey The Magician)

Cocaine Krueger X Apoc Krysis – Sawed Off (prod. by Apoc Krysis)

Pouya – Stick Out Ft. Ghostemane (Prod.MTM)

ghost/\/ghoul – Young Ghoul

S-Type – Dante

KOLD BLOODED – MURDER (A PART OF ME) (prod. by IN$ANITY)

Noah23 – November 56

JGRXXN – November 56 (The Lil Peep Tribute)

—

Komo Sarcani Amour Noir 1 Year Release party : Cliquez

—

Diggidiggaz mix (Lolo)

Mr D Original – Now U Da Man

Pop da Brown Hornet – Black on Black Crime

NYG’Z – NHB feat Black Poet

Skyzoo – Get It Done

Kyo Itachi – Zaitochi Coming

Boss – Drive By

Cappadonna – Run

Gravediggaz – Bang Your Head

Diamond District – Back to Basics

Onyx -Raise It Up

Meyhem Lauren – Mandated Participants

Sean Price – King Kong

Company Flow – 8 Steps to Perfection

Kyo Itachi – Like the vagabond

—

La sélection de Tis (swampdiggers.com)

Pusha T – The Games We Play

Del & Amp-Live – The Glow

Philthy Rich – Social Media Gangstas

Benny The Butcher – Made In America

Outlaw Mel x Maxo Kream – By My Lonely

Payroll Giovanni – Invincible

Shakewell – Sobriety

—

Triple Skull – Offman

Triple Skull – Couronné

—

La potion des morts (Mugen)

Doe B – Never B a G

Bankroll Fresh – Hot Boy

Fredo Santana feat King Louie – Be Cool

Pimp C x Lil Keke – Slab Music

Bonus Track (Tis)

Falside – Yoppa