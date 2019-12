BRTZ Podcast : Spécial DIPSET //17.02.19

Mardi 17 décembre, au lieu ‘une émission de Noël classique, on a préféré parler de Cam’Ron et ses potes pendant 1h30.

On soutient à fond les grévistes, mais à cause d’eux, seuls Brady et Tibo étaient présents pour évoquer le fameux équipage d’Harlem.

La tracklist :

Children Of The Corn – Harlem USA (Uptown Version)

Cam’Ron – 357

Cam’Ron feat Prodigy – Losin’ Weight

Cam’Ron feat Juelz Santana – Oh Boy

Cam’Ron feat Jay-Z – Welcome to New York City

Diplomats – Who I Am

Diplomats – Purple Haze

Cam’Ron feat Juelz Santana – More Gangsta Music

Jim Jones – Harlem

Juelz Santana – Okay Okay

Jim Jones – Married to the Game

Dipset mini mix

Cam’ron feat Jermaine Dupri – A pimp’s a pimp

Cam’ron – What means the world to you

Juelz Santana – Dipset (Santana’s Town)

The Diplomats – I really mean it

Cam’ron ft. Kanye West & Syleena Johnson – Down and out

J.R. Writer – Magic

Juelz Santana – S.A.N.T.A.N.A.

Cam’ron ft. Hell Rell – Get ’em daddy

Jim Jones ft. Max B & Cardan – Confront ya babe

Juelz Santana – Mic Check

Cam’ron ft. Lil Wayne – Touch it or not

Jim Jones ft. Stack Bundles & J.R. Writer – Ballin’ on Xmas

Bonus Track

Jim Jones ft. Fat Joe – NYC