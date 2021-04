BRTZ Podcast : spécial 4.20 avec 99 et Fatlow //20.04.21

JavaScript is required.

Le 20 avril, est une date célèbre aux USA depuis les RDV de 5 étudiants californiens amateurs de cannabis. Chaque année, le 420 est une grande fête de la fumette, très appréciée par de nombreux rappers. On a donc profité de notre direct en cette date mythique pour faire une émission thématique, accompagnés du réalisateur 99 et de son pote Fatlow.

Au menu : mix, discussion, son, discussion digressions etc…

Tracklist

420 mix (tibo) :

Three 6 Mafia – Where’s Da Bud

Project Pat – Whole Lotta Weed

Z-Ro – Dome, Kush, and Codeine

Devin The Dude – Do You Love Gettin’ High