BRTZ Podcast : RIP Big Floyd, Riski, Sages Mécréants, Boston George…//02.02.20

Mardi 2 Juin, en pleine manifestation de soutien à la famille d’Adama Traoré, on a envoyé notre première émission de Juin, avec pléthore de nouveautés : 2 sélections, de Lolo et Tibo, une exclu des Sages Mécréants avec Shams Raheem, un morceau en hommage à Big Floyd, le rapper de la Screwed Click tué par la police à Minneapolis, et 3 sons de Ghost Years, la compil de morceaux de Metek / Riski / Manuel Goldman sortie chez Bad Cop Bad Cop.

EXCLU

Sages Mécréants x Shams Raheem – Magdalena

Lolo :

ANoyd – Unicorn

KXNG CROOKED & Joell Ortiz – Wolves (BKLYN)

Freddie Gibbs & The Alchemist – Skinny Suge

Cousin Feo & Lord Juco – Legends In Lisbon prod. Farma (Death At The Derby)

Flee Lord – Plug Talk (Prod. Buckwild)

Daniel Son & Finn – Burnt Thumbs

Fly Anakin – Part II (Prod. mx Biddle)

Benaddict – Angel Eyes (Prod. Mr Slipz)

Coops _ Laws of Nature

Camoflauge Monk – Scum Way Feat. AnkhleJohn

Tibo :

Polo G, Stunna 4 Vegas & NLE Choppa – Go Stupid (feat. Mike WiLL Made-It) Kevin Gates – Grandmotha Grave Gunna – DOLLAZ ON MY HEAD (feat. Young Thug) Lil Baby – Live Off My Closet Feat. Future Boogotti Kasino – Nah Fr Key Glock – Fytb Pastor Troy – We Hate Pastor Troy!!! CUPCAKKE – Grilling Niggas Ola Runt – Dead Dock Yung Lean – Violence BeatKing – Fake Gay Twerker (feat. Big Jade & Dj Nunu) Kamaiyah – Go Crazy $tupid Young x MBNel – For My Gang John Gabbana – Goin Up 42 Dugg – Not A Rapper (feat. Lil Baby & Yo Gotti) Mulatto – He Say She Say Waka Flocka – Franck Muller Ludacris Ft. Lil Wayne – S.O.T.L. (Silence of the Lambs) Maliibu Miitch – Double O Sauce Twinz – Moon Boston George feat. Sauce Walka & OTB Fastlane – Spillin n Bussin OTB Fastlane – Yessir Big Moochie Grape – Uh Huh Uh Huh Uh Huh Waka Flocka – Gotta Pay METEK – Le Produit (feat Emotion Lafolie) METEK – Les Bidons (feat Emotion Lafolie) METEK – Tercian 3

RIP BIG FLOYD

Big Floyd x DJ Screw – Sittin On Top Of The World

photo : KEREM YUCEL / AFP