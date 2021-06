BRTZ podcast : la dernière en studio //15.06.21

Mardi 15 juin 2021, c’était la fin du BRTZ Radio Show. Enfin presque, parce qu’on sera le 29 juin en direct pour la toute dernière fois, mais pas dans les beaux studios de Campus Paris : on sera au 45 Tours, on va vous donner plus d’infos très bientôt.

Après 11 ans d’émissions, d’interviews, de freestyles, de hors-les-murs, de soirées spéciales, d’accents anglais lamentables et d’erreurs techniques (merci la « magie du direct »), il était temps de faire un bilan de toutes ces années à écouter et parler de rap.

On a donc préparé un top 5 des projets qui nous ont le plus marqué depuis 2010, exercice forcément compliqué, mais qui donne finalement un aperçu assez fidèle de ce qu’a été le BRTZ Radio Show.

Tracklist :

Jaisu – Hydraulic Grease – « A Short Album » 2013 – Astral Black

Turquoise Summers – So… – « Shades » 2014 – Omega Supreme Records

$uicideboy$ – Mount Sinai – « High Tide The Snake’s Nest » 2015 – G59

Peewee Longway & Cassius Jay – Cocaine – « Longway Sinatra » – 2016 – MPA Bandcamp

SOB x RBE – Carpoolin – « Gangin » 2018 – Empire

Evidence – The Red Carpet feat Raekwon & Ras Kass – « Cats and Dogs » 2011 – Rhymesayers

Schoolboy Q – My Hatin Joint – « Habits and Contradictions » 2011 – Top Dog Entertainment

Doe B – Trap Muzik – « Baby Jesus » 2013 – Grand Hustle Records

Action Bronson – Acting Crazy – « Mr Wonderful » 2015 – Vice Records / Atlantic Records

Ed Scissortongue – Garotte – « Better Luck Next Life » 2015 – High Focus

King Louie – Made – « Tony » 2014 – Lawless Inc.

Kill Em All (DJ Muggs & Mach Hommy) – Cessna 210 feat ThaGodFahim – « Kill Em All » 2019 – Souls Assassins

Jon Wayne – Black Magic – « Rap Album One » 2013 – Stones Throw

Lil Wop – Lost My Mind – « Wopavelli 2 » 2017 – Bases Loaded Records

Frankie Stew & Harvey Gunn – Good Will Hunting – « Breathing Exercises » 2020

Lil Peep – Lil Jeep – « Cry Baby » 2016

City Morgue – Shinners13 – « Hell Or High Water » 2018 – Universal Republic Records ‎

On n’a pas eu le temps de les passer :

Westsidegunn – 327 feat Joey Bada$$ – « Pray For Paris » 2020 – Daupe!

XXXTentacion – Carry On – « 17 » 2017 – Bad Vibes Forever

Mac Miller – Circles – « Circles » 2020 – REmember Music

Et pour la suite, on a fait un blind test, remporté par le tandem Alex et Lolo, face à Kevin & Mugen.