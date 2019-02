BRTZ Podcast : Future, Boston George, Germ, Bexey… //12.02.19

Mardi 12 février, à 2 jours de la Saint Valentin, le Jeune Dauphin a eu une pensée pour toutes les âmes esseulées et nous a donc proposé un retour sur le Future post rupture, en 3 morceaux emblématiques. Mugen nous a parlé de Boston George, le texan qui multiplie les projets avec les grosses têtes du rap jeu, Brad Beat nous a emmené faire un tour dans le New Jersey, et Tibo un peu partout, là où la musique cogne fort.

Tracklist

News mix (tibo) :

The Underachievers – Deebo

Boston George & Diego – Real Trap

Ta Double Dolla – No Time Play

Bexey & Ghostemane – Shibari

Soulja Boy – Cut The Check

Germ feat Ohgeesy – Bussdown

Xavier Wulf – Space Punks

YSL Fargo feat Lil Duke – Want Some

Future – Faceshot

Q Money feat Young Dolph, YFN Lucci, Peewee Longway, Flipp Dinero & G Herbo – Neat (remix)

La potion de Mugen : Boston George

Boston George & Diego – Shout Out

Slim Thug feat Boston George & Big Krit – Cocaine

La Chronic de Brad Beat :

Tsu Surf – 7.25

070 Phi – Outside

Deniro Farrar – Breakdown

Jeune Dauphin : La rupture de Future

Future – Thought it was a Drought

Future – Purple Reign

Future – Solo

—