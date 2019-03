BRTZ Podcast : DaBaby, Germ, Jag, 2Chainz, Xavier Wulf //12.03.19

Mardi 12 mars, on a délivré une belle dose de nouveautés, dans des univers bien différents, grâce à Brad Beat et Mugen, qui nous ont emmenés en Géorgie, en Californie ou au Texas, mais aussi à New York et Cleveland avec des vieux rookies et des jeunes assagis.

Côté news, on a évoqué l’album de 2Chainz, l’éclosion de DaBaby, la montée en puissance de Cupcakke et les sorties phonk de Xavier Wulf, JGrxxn et Germ, sans oublier quelques anglais bien affûtés.

La tracklist :

News mix (tibo)

Juicy J feat Kevin Gates & Lil Skies – Let Me See

Yung Manny – 10 Band Lick

YFN Kay – Choices

Lifer – Bankroll

Germ – Rambo

DaBaby – Taking It Out

Volume 4 – Mood

CupcaKke – Bird Box

Chee & Noclu – Get Hot (Noclu VIP)

Yungen – No Chorus

2Chainz – NCAA

Dave – Streatham

Roland Jones – Catchin Nigga Sleep

Xavier Wulf feat Bones, Eddy Baker & Chris Travis – Chaos Castle

JGRXXN – Mani

La potion de Mugen

Germ – Bout It Bout It

Q Money – Work

Lil Johnnie – All Of A Sudden

La Chronic de Brad Beat

Jag – Krown Me

Vado – In My Lifetime

Slim Thug – High

Yung Simmie – Easy

Sha Hef – Servin

Beastcoast – Lefthand

