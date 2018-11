BRTZ Podcast – AJ Suede, Big Twins, MC Solaar, … //20.11.18

Mardi 20 novembre, une vague de froid s’abat sur la capitale, mais les soldats de BRTZ sont là pour réchauffer les foyers avec de la super musique : de la phonk fâchée, des rappeurs à voix rauques, des rappeuses LGBT, de la trap épique et du bon vieux rap français haute définition, voilà ce qui vous attend au menu de cette émission riche en saveurs.

La tracklist :

News mix (tibo)

AJ Suede – Wave of Fire

Xzarkhan – Rubble Kingz

Skengdo & A.M. – Mad About Bars

Murda Beatz feat Skippa da Flippa & Mango Foo – Ride

Lord LUCN feat JK the Reaper – Fuck Talib Kweli

Mike Will Made It feat Earz, Schoolboy Q & 2 Chainz – Kill’em with Success

Blvc Svnd – Hardcore Nigga

Marty Baller feat Asap Ferg, Sfera Ebbasta, Jay Critch & Rich the Kid – ICE

Wharhol SS feat Lil Duke & Hoodrich Pablo Juan – Do What I Want

Yung Flex – Doowee Remix

Big Clout – Play Them Games

Too $hort feat 2 Chainz & Snoop Dogg – Tables

J.K. the reaper – Hellhound

CupcaKKe – PetSmart

Z-Ro – I Got The Sauce

BackWhen – Cauldron

La Chronic de Brad Beat

Vince Staples – Relay

Smino & Bari – Summer Salt

Remy Banks feat Zelooperz – NYCAP

Big Twins feat Godfather pt 3 & Ty Nitty – Legacy

Wifisfuneral – Alone as a Facetat

Diggidiggaz : Prose Combat

MC Solaar – Obsolete Freestyle

MC Solaar – Dieu aie son âme

