Boîtes Noires – EP03 : Punky NYC

Pour ce troisième épisode, Boites Noires, une proposition de Willy Robert et Lucas Lazo mise en onde par Manon Brimaud, s’enfonce à la suite de Patti Smith dans la nuit new-yorkaise des années 1970 qui verra les grandes heures du Max’s Kansas City Club et l’avènement du punk… C’est le New York de Taxi Driver et de Panique à Needle Park, des freaks, des toxicomanes, des prostitués et de leurs macs. Les enfants du rêve hippie sont emportés dans les angoisses d’une Amérique qui s’abime dans une guerre lointaine… Les marches pacifistes sont devenues des émeutes, l’héroïne a remplacé les acides, l’esprit de Woodstock s’est évanoui sous les coups des Hells Angels qui assassinent le jeune afro-américain Meredith Hunter au festival d’Altamont alors que Mick Jagger chante Gimme Shelter.