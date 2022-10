Boîtes Noires – EP01 : Chicago Blues // 04.10.2023

Pour son premier épisode, Boites Noires, émission proposée Willy Robert et Lucas Lazo, réalisée par Margot Page, prend la route de Chicago… C’est dans les ghettos noirs de la Windy City des rives du Michigan, que des musiciens ont branché leurs guitares, pour continuer à jouer le blues du Delta par-dessus le bruit des ivrognes et des fêtards dont la clameur empêchait les bluesmen de s’entendre jouer. Les clubs du ghetto étaient bruyants, il fallait brancher sa guitare pour y survivre. C’est à Chicago qu’un jeune Muddy Waters, fraichement débarqué du delta du Mississippi à la fin des années 40, bouleverse le blues, l’amplifie, lui donne du volume, rendant sa musique sauvage, et pose alors les bases de tout le reste… Keith Richards dira bien plus tard, « Muddy est comme une main apaisante posée sur ton épaule, et tu en as besoin n’est-ce pas ? Ouais mec, il peut faire très sombre ici-bas »