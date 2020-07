BINGO #4 Y’A PAS DE HONTE

Dans cette émission nous allons parler de cette petite chanson, celle qui nous accompagne, qui hante nos vies, que l’on connaît et reconnaît à chaque fois qu’elle passe à la radio.

Inclassable, en haut des charts, en bas des hiérarchies culturelles, nous la couvons dans nos souvenirs, nous la cachons parfois dans nos playlists, nous la chantonnons sans y penser ou nous hurlons ses paroles, hilare, au karaoké.

Petite est la chanson, mais grande est la promesse : elle ne s’adresse à personne, sinon à tout.es. Elle a le pouvoir d’être radicalement accessible, de par sa condition même : enregistrement, reproductibilité, diffusion de masse, déterritorialisation et donc démocratisation. Sous ses airs désinvoltes, elle est une utopie, celle de la communion.

Mais, vraiment, une chanson de Dalida au théâtre ? Plus que jamais. Elle a le pouvoir de l’expressivité populaire, universelle, de raconter n’importe quel amour contrarié, de fixer l’air d’un temps, de raconter une société et ses remous. Performée, transfigurée, elle s’étoffe, se pare d’un sens jusqu’ici inconnu, réveille parfois les spectateurs endormis pour leur faire vivre un instant suspendu.

Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Le Picard pour son spectacle Variété, et Charlotte Arnaud pour son spectacle Anatomie d’une playlist.

Le spectacle Anatomie d’une playlist se jouera les 10 et 11 septembre 2020 au Centre Paris Anim les Halles (Paris), et les 4 et 5 mars 2021 à l’Annexe (Romainville), courez-y!