C’est la rentrée 2020/2021 du Bam Salute Show sur les ondes de la radio Campus avec une première émission pour un hommage au grand artiste Toots Hibbert du Toots and The Maytals joué par Alex Easy Style et c’est Vince Irie qui enchaîne la deuxieme partie pour une sélection spéciale Tonto Irie.