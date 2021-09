Apres plus d’un an d’absence, on est très heureux de faire la 18eme rentrée du Bam Salute Show sur les ondes de la radio Campus Paris. Pour cette première émission d’une année qui s’annonce chargée, c’est Vince Irie qui nous joue une sélection spéciale Delroy Wilson et suivi d’Alex Easy Style pour un set spécial productions Irie Ites.

Bonne rentrée à toutes et tous !! stay tuned massives…