Art’cousmatique #8 Nathan Otaño / 16.04.18

Dans Art’cousmatique, on vous dresse une fois par mois le portrait sonore d’un jeune artiste dans son lieu de prédilection.

Pour cet épisode, Art’cousmatique vous emmène dans le XVIIème arrondissement de Paris à la rencontre de Nathan Otaño qui nous ouvre les portes de son studio où il vit et travaille. Nathan fait du cinéma d’animation et sa dernière collaboration Quand j’ai remplacé camille vient tout juste d’être primée au Festival National du Film d’Animation à Rennes.

Les actualités du film sont à suivre sur les pages Facebook et Tumblr qui lui sont dédiées et les dessins de Nathan sont disponibles sur Vimeo, Tumblr et Instagram.