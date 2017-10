Art’cousmatique / #2 Sahara

Dans Art’cousmatique, on vous dresse une fois par mois le portrait sonore d’un jeune artiste dans son lieu de prédilection.

Le 27 octobre 2017, le groupe Sahara a sorti son premier album Colibris. Sahara, c’est Blandine Millepied (guitare et voix), Jeremy Lacoste (basse), Ariel Tintar (clavier) et Swann Vidal (batterie). C’est un dimanche soir à la Gare Montparnasse que nous avons rencontré Blandine et Jeremy, le couple au cœur de Sahara. Ils nous parlent de leur style « psychédélique », de leurs influences de voyage, de désert, de musiques brésiliennes et de colibris…

Vous pouvez suivre l’actualité du groupe et commander l’album Colibris sur son site.