Art’cousmatique #19 YEA – Partie II / 20.06.19

Dans Art’cousmatique, on vous dresse une fois par mois le portrait sonore d’un jeune artiste dans son lieu de prédilection.

Pour les deux derniers épisodes d’Art’cousmatique, nous avons rencontré les artistes du collectif YEA – Young Emergent Artists lors de leur exposition collective La Chair que l’on montre aux curieux. Du 29 mars au 7 avril, une douzaine de plasticiennes, photographes, cinéastes et créatrices de mode ont investi deux étages du squat artistique 59 Rivoli avec leurs œuvres et installations. Dans ces deux épisodes, on vous dresse leurs portraits enregistrés pendant le vernissage, le brunch littéraire avec le Feminist Book Club et le concert audiovisuel de Luc Bydon et Alexandre Büyükodabas.

Pour suivre l’actualité de YEA, faites un tour sur leur page Facebook. C’était le dernier épisode d’Art’cousmatique. A bientôt pour d’autres aventures…