Art’cousmatique #11 Thomas David / 08.11.18

Dans Art’cousmatique, on vous dresse une fois par mois le portrait sonore d’un jeune artiste dans son lieu de prédilection.

Alice Kudlak a ouvert le bal, maintenant c’est à Thomas David de danser. L’artiste montreuillois aux diverses casquettes – musicien, dessinateur, architecte et chef de label – nous emmène au Centquatre, terrain de pratique pour les danseuses et danseurs parisiens. Il nous y parle de ses formes d’expression artistique et dessine en passant les contours auditives de ce lieu de rencontres.

Vous pouvez trouver la musique de Thomas sur les pages Facebook et Soundcloud de DLGHT, ou dans le catalogue Abri.

Rendez-vous le 6 décembre pour le prochain épisode. Peut-être avec Saint Nicolas.