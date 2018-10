Art in the City, samedi 27 octobre

Samedi 27 octobre 2018 de 18h à 19h dans L’œil à l’écoute

ART IN THE CITY, LA SÉRIE

Episode 5

Episode 5. L’Art Choral, 2ème partie.

Emission en Direct!

Opéra et Gospel, Art In The City reçoit deux grandes voix, Valéria Altaver , chanteuse lyrique, et Sheilah Cuffy, chanteuse anglaise et cheffe du chœurs Inside Voices Paris . Elles seront dans le studio pour nous parler de ce mélodique instrument, la voix ! Elles présenteront en exclusivité leur album respectif du moment…